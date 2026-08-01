السفارة الليتوانية في كييف تعلن تضررها جراء هجوم روسي

أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، أن سفارة ليتوانيا في كييف تعرضت لأضرار اليوم السبت، عندما سقط صاروخان بالقرب منها خلال هجوم روسي.

ولم تُسفر الصواريخ عن أي إصابات، لكن نوافذ السفارة تحطمت، وتضررت ألواح الطاقة الشمسية، وتناثر الحطام في ساحة السفارة، وفقًا لما صرح به متحدث باسم الوزارة.

وأضاف وزير الخارجية كستوتيس بودريس، أن أحد الصواريخ سقط على بُعد 10 أمتار من السفارة، والآخر على بُعد 150 مترًا منها.

وقال في بيان : "سنستدعي اليوم ممثل السفارة الروسية للاحتجاج".

وأضاف بودريس: "نحن ندرك أن هذا لن يوقف هذا الجنون والعدوان ضد أوكرانيا. ما قد يوقفه هو استمرار دعم أوكرانيا، وتعزيز قدرتها على الصمود، وممارسة المزيد من الضغط على روسيا من خلال العقوبات حتى تجلس في النهاية على طاولة المفاوضات".