وكيلا الأزهر السابقَين ونواب رئيس الجامعة وأمينها العام يهنئون الدكتور محمود صديق بمناسبة توليه رئاسة الجامعة

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه صباح اليوم السبت، كلًّا من: فضيلة الدكتور محمد الضويني، وفضيلة الدكتور عباس شومان، وكيلي الأزهر الشريف السابقين؛ لتهنئة سيادته بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر بتكليفه للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، متمنيين له دوام التوفيق والسداد في قيادتها واستكمال مسيرة نهضتها.

كما استقبل رئيس الجامعة السادة النواب: الدكتور سيد بكري، والدكتور مصطفى عبد الغني، إلى جانب الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بهذه المناسبة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود رئيس الجامعة في مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود صديق، عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، معربًا عن سعادته لما تحمله من معاني المودة والتعاون بين قيادات الأزهر لتحقيق رسالة الجامعة وخدمة طلابها والارتقاء بأدائها في مختلف المجالات.