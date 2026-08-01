جيش الاحتلال يواصل التفجيرات والجيش اللبناني يعزز انتشاره في الجنوب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال الساعات الماضية تنفيذ عمليات تفخيخ وتفجير في عدد من المناطق بالجنوب اللبناني، شملت القطاعين الشرقي والأوسط، إلى جانب القطاع الغربي، وذلك عقب تنفيذ واحدة من أكبر عمليات التفجير، التي استهدفت شبكة أنفاق شمال نهر الليطاني، في محيط قلعة الشقيف.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال كثفت أيضًا قصفها المدفعي على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، شمال نهر الليطاني، في إطار استمرار عملياتها العسكرية بالمنطقة.

وأضاف أن الجيش اللبناني واصل انتشاره في بلدة زوتر الغربية عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها، فيما يترقب تنفيذ انسحابات جديدة من بلدات زوتر الشرقية وأرنون ومناطق أخرى، تنفيذًا لاتفاق الإطار الذي أُعلن في واشنطن في الثاني من يونيو الماضي.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الجيش اللبناني عزز انتشاره كذلك في عدد من البلدات الجنوبية، من بينها فرون وصريفا والغندورية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره في المناطق الجنوبية، موضحًا أن الجيش اللبناني أعلن تنفيذ عملية لتفجير مخلفات الحرب والقذائف غير المنفجرة في بلدة زوتر الغربية.