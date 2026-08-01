ارتفاع حصيلة الشهداء و المصابين في قطاع غزة

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73349 شهيدا، و174162 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، أحدهم متأثرا بجروحه، إضافة إلى 76 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1222، والإصابات إلى 4053، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.