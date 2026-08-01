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طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
أسماء عبد الحفيظ

يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات جديدة وسهلة لتحضير البطاطس، خاصة أنها من أكثر الأطعمة المحببة للكبار والصغار، وتتميز بإمكانية إعدادها بأكثر من طريقة تناسب مختلف الأذواق. ومن بين الوصفات التي لاقت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، رول البطاطس بالجبنة، الذي يجمع بين القشرة الذهبية المقرمشة والحشوة الجبنية الذائبة، ليكون خيارًا مثاليًا لوجبة خفيفة أو عشاء سريع.

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ويتميز رول البطاطس بالجبنة بسهولة تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، كما يمكن تقديمه مع الصلصات المختلفة مثل الكاتشب أو المايونيز أو صوص الجبن، ليمنح أفراد الأسرة مذاقًا شهيًا يناسب مختلف المناسبات.

مقادير طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة

لتحضير رول البطاطس بالجبنة تحتاجين إلى المكونات التالية، للشيف سارة الحافظ.

  • 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور.
  • نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.
  • ملعقتان كبيرتان من النشا.
  • ملعقة كبيرة زبدة.
  • نصف ملعقة صغيرة ملح.
  • ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
  • بقسماط مطحون للتغليف.
  • بيضة مخفوقة.
  • زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير رول البطاطس بالجبنة

  • ابدئي بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا، ثم اسلقيها في ماء مغلي حتى تصبح طرية تمامًا. بعد ذلك، صفيها من الماء واهرسيها وهي ساخنة حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات.
  • أضيفي الزبدة والنشا والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة إلى البطاطس المهروسة، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.
  • ضعي العجينة بين ورقتين من ورق الزبدة، ثم افرديها باستخدام النشابة على شكل مستطيل بسمك متوسط، مع الحرص على أن يكون السمك متساويًا في جميع الأطراف.
  • وزعي الجبن الموتزاريلا والجبن الشيدر فوق سطح البطاطس بالتساوي، مع ترك مسافة صغيرة عند الأطراف حتى لا تخرج الحشوة أثناء اللف.
  • ابدئي بلف البطاطس برفق على شكل رول متماسك، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة حتى يصبح أكثر تماسكًا ويسهل تقطيعه.
  • بعد إخراج الرول من الثلاجة، قطعيه إلى شرائح متوسطة الحجم، ثم اغمسي كل قطعة في البيض المخفوق وبعدها في البقسماط حتى تغطى بالكامل.
  • سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم اقلي شرائح رول البطاطس حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا وتصبح مقرمشة من الخارج، مع التأكد من ذوبان الجبن في الداخل.
  • ارفعي الرول على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم قدميه ساخنًا بجانب الكاتشب أو صوص الثوم أو أي صوص مفضل.

نصائح لنجاح رول البطاطس بالجبنة

  • استخدمي بطاطس مخصصة للهرس للحصول على قوام ناعم.
  • اتركي البطاطس تبرد قليلًا قبل إضافة الجبن حتى لا يذوب مبكرًا.
  • تبريد الرول قبل التقطيع يمنع تفككه أثناء القلي.
  • يمكن استبدال القلي بالخبز في الفرن أو الطهي في القلاية الهوائية للحصول على نسخة أخف.
  • أضيفي البقدونس أو الزعتر المجفف أو الفلفل الحار حسب الرغبة لإضفاء نكهة مميزة.

القيمة الغذائية لرول البطاطس بالجبنة

يحتوي رول البطاطس بالجبنة على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، إلى جانب البروتين والكالسيوم الموجودين في الجبن، كما توفر البطاطس نسبة جيدة من البوتاسيوم وفيتامين C. ومع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة عند تحضيره بطريقة القلي، لتجنب الحصول على سعرات حرارية ودهون زائدة.

ويعد رول البطاطس بالجبنة من الوصفات التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل وتقديمها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي بجوار الدجاج أو اللحوم، كما يمكن تنويع الحشوة بإضافة الزيتون أو اللحم المفروم أو الدجاج أو الخضروات، ما يمنحها مذاقًا مختلفًا يناسب جميع أفراد الأسرة.

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طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

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