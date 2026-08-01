طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

تعد تشيز كيك الليمون البارد من أشهر الحلويات الصيفية التي يفضلها الكثيرون، إذ تتميز بقوامها الكريمي ومذاقها المنعش الذي يجمع بين حلاوة الجبن الكريمي وحموضة الليمون، كما أنها لا تحتاج إلى فرن، ما يجعلها خيارًا مثاليًا في الأجواء الحارة.

وتحظى هذه الوصفة بإقبال كبير من ربات البيوت ومحبي الحلويات، نظرًا لسهولة تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل، فضلًا عن إمكانية تقديمها في المناسبات العائلية والعزائم أو كتحلية خفيفة بعد الوجبات.

مقادير طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد

لتحضير تشيز كيك الليمون البارد تحتاجين إلى المكونات التالية، للشيف رباب العمدة.

لتحضير القاعدة

250 جرامًا من بسكويت الشاي السادة.

100 جرام من الزبدة المذابة.

لتحضير الحشوة

400 جرام جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كريمة خفق باردة.

نصف كوب سكر بودرة.

عصير ليمونتين كبيرتين.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة جيلاتين مذاب في 3 ملاعق كبيرة ماء دافئ اختياري لزيادة التماسك.

للتزيين

شرائح ليمون رفيعة.

بشر ليمون.

أوراق نعناع طازجة حسب الرغبة.

طريقة تحضير تشيز كيك الليمون البارد

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

ابدئي بطحن بسكويت الشاي حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي إليه الزبدة المذابة وقلبي جيدًا حتى يمتزج الخليط ويشبه الرمل المبلل.

ضعي خليط البسكويت في قالب تشيز كيك قابل للفك، واضغطي عليه جيدًا باستخدام ظهر ملعقة أو قاعدة كوب حتى تتكون طبقة متماسكة، ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتماسك القاعدة.

في وعاء آخر، اخفقي الجبنة الكريمية مع السكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا وخاليًا من التكتلات، ثم أضيفي عصير الليمون وبشر الليمون مع الاستمرار في الخفق.

اخفقي كريمة الخفق حتى تتضاعف في الحجم، ثم أضيفيها تدريجيًا إلى خليط الجبن باستخدام ملعقة سيليكون مع التقليب برفق للحفاظ على القوام الهوائي.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على تشيز كيك أكثر تماسكًا، أضيفي الجيلاتين المذاب بعد أن يبرد قليلًا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.

اسكبي الحشوة فوق قاعدة البسكويت، وسوي السطح جيدًا، ثم غطي القالب وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويفضل تركه طوال الليل حتى يتماسك تمامًا.

بعد التبريد، زيني تشيز كيك الليمون بشرائح الليمون وبشر الليمون وأوراق النعناع، ثم قدميه باردًا للحصول على أفضل مذاق.

نصائح لنجاح تشيز كيك الليمون البارد

استخدمي جبنة كريمية كاملة الدسم للحصول على قوام غني وكريمي.

احرصي على أن تكون كريمة الخفق باردة قبل استخدامها.

لا تكثري من عصير الليمون حتى لا يصبح الخليط سائلًا.

اتركي التشيز كيك في الثلاجة الوقت الكافي قبل التقديم للحصول على أفضل تماسك.

يمكن إضافة طبقة من صوص الليمون أو صوص التوت لإضفاء نكهة مميزة.

القيمة الغذائية لتشيز كيك الليمون البارد

يحتوي تشيز كيك الليمون البارد على الكالسيوم والبروتين الموجودين في الجبنة والكريمة، كما يمد الليمون الجسم بفيتامين C ومضادات الأكسدة. ورغم ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

وتعد هذه الحلوى خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الباردة، إذ تجمع بين سهولة التحضير والمذاق المنعش، كما يمكن إعدادها مسبقًا والاحتفاظ بها في الثلاجة لتقديمها في المناسبات أو خلال أيام الصيف الحارة، لتكون واحدة من أشهى الحلويات التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.