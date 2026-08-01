قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة مؤثرة.. كيف حقق تامر حسني حلم والده الذي لم يكتمل؟
أمريكا .. إعادة فتح مطار دنفر الدولي بعد إزالة التهديد الأمني
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. أفضل الأدعية والأذكار الواردة وحكمها
مراد مكرم يطرح بوستر أغنيته الجديدة «سكر نبات».. قريبا
نور محمود: أضحي بوقتي من أجل المسرح وأحلم بتاريخ فني يخلد اسمي
بضغطة زر.. الذكاء الاصطناعي يتولى التصفح والبحث التلقائي في Google Chrome
افتتاح المرحلة 2 للأتوبيس الترددى السريع بطول 40 كم على الدائرى خلال أيام
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن
روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية
أول تعليق من إنفانتينو بعد فشل مشروع بيع حصص في كأس العالم
الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد
ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
أسماء عبد الحفيظ

تعد تشيز كيك الليمون البارد من أشهر الحلويات الصيفية التي يفضلها الكثيرون، إذ تتميز بقوامها الكريمي ومذاقها المنعش الذي يجمع بين حلاوة الجبن الكريمي وحموضة الليمون، كما أنها لا تحتاج إلى فرن، ما يجعلها خيارًا مثاليًا في الأجواء الحارة.

وتحظى هذه الوصفة بإقبال كبير من ربات البيوت ومحبي الحلويات، نظرًا لسهولة تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل، فضلًا عن إمكانية تقديمها في المناسبات العائلية والعزائم أو كتحلية خفيفة بعد الوجبات.

مقادير طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد

لتحضير تشيز كيك الليمون البارد تحتاجين إلى المكونات التالية، للشيف رباب العمدة.

لتحضير القاعدة

  • 250 جرامًا من بسكويت الشاي السادة.
  • 100 جرام من الزبدة المذابة.

لتحضير الحشوة

  • 400 جرام جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة.
  • كوب كريمة خفق باردة.
  • نصف كوب سكر بودرة.
  • عصير ليمونتين كبيرتين.
  • ملعقة كبيرة من بشر الليمون.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  • ملعقة كبيرة جيلاتين مذاب في 3 ملاعق كبيرة ماء دافئ اختياري لزيادة التماسك.
  • للتزيين
  • شرائح ليمون رفيعة.
  • بشر ليمون.
  • أوراق نعناع طازجة حسب الرغبة.

طريقة تحضير تشيز كيك الليمون البارد

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
  • ابدئي بطحن بسكويت الشاي حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي إليه الزبدة المذابة وقلبي جيدًا حتى يمتزج الخليط ويشبه الرمل المبلل.
  • ضعي خليط البسكويت في قالب تشيز كيك قابل للفك، واضغطي عليه جيدًا باستخدام ظهر ملعقة أو قاعدة كوب حتى تتكون طبقة متماسكة، ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتماسك القاعدة.
  • في وعاء آخر، اخفقي الجبنة الكريمية مع السكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا وخاليًا من التكتلات، ثم أضيفي عصير الليمون وبشر الليمون مع الاستمرار في الخفق.
  • اخفقي كريمة الخفق حتى تتضاعف في الحجم، ثم أضيفيها تدريجيًا إلى خليط الجبن باستخدام ملعقة سيليكون مع التقليب برفق للحفاظ على القوام الهوائي.
  • إذا كنتِ ترغبين في الحصول على تشيز كيك أكثر تماسكًا، أضيفي الجيلاتين المذاب بعد أن يبرد قليلًا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.
  • اسكبي الحشوة فوق قاعدة البسكويت، وسوي السطح جيدًا، ثم غطي القالب وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويفضل تركه طوال الليل حتى يتماسك تمامًا.
  • بعد التبريد، زيني تشيز كيك الليمون بشرائح الليمون وبشر الليمون وأوراق النعناع، ثم قدميه باردًا للحصول على أفضل مذاق.

نصائح لنجاح تشيز كيك الليمون البارد

  • استخدمي جبنة كريمية كاملة الدسم للحصول على قوام غني وكريمي.
  • احرصي على أن تكون كريمة الخفق باردة قبل استخدامها.
  • لا تكثري من عصير الليمون حتى لا يصبح الخليط سائلًا.
  • اتركي التشيز كيك في الثلاجة الوقت الكافي قبل التقديم للحصول على أفضل تماسك.
  • يمكن إضافة طبقة من صوص الليمون أو صوص التوت لإضفاء نكهة مميزة.

القيمة الغذائية لتشيز كيك الليمون البارد

يحتوي تشيز كيك الليمون البارد على الكالسيوم والبروتين الموجودين في الجبنة والكريمة، كما يمد الليمون الجسم بفيتامين C ومضادات الأكسدة. ورغم ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

وتعد هذه الحلوى خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الباردة، إذ تجمع بين سهولة التحضير والمذاق المنعش، كما يمكن إعدادها مسبقًا والاحتفاظ بها في الثلاجة لتقديمها في المناسبات أو خلال أيام الصيف الحارة، لتكون واحدة من أشهى الحلويات التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

تشيز تشيز كيك طريقة عمل تشيز كيك عمل تشيز كيك الليمون البارد تشيز كيك الليمون البارد طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

تنسيق الجامعات

89.4 %سياسةواقتصاد 86.2% إعلام 87.2%ألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

الثانوية العامة

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

انهيار منزل زفتي

جار البحث عن الضحايا.. 10 سيارات إسعاف بموقع المنزل المنهار بزفتي.. صور

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| تخفيض مجموع القبول بمدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط.. ورفع درجة الاستعداد تزامنا مع الموجة الحارة

إمتحانات

5500 طالب يؤدون امتحانات "الدور الثانى" للدبلومات الفنية بأسوان غدا

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد