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بضغطة زر.. الذكاء الاصطناعي يتولى التصفح والبحث التلقائي في Google Chrome
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بضغطة زر.. الذكاء الاصطناعي يتولى التصفح والبحث التلقائي في Google Chrome

Google Chrome
Google Chrome
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" (Google) ميزة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي تُدعى "جميناي سبارك" (Gemini Spark) بداخل متصفح "جوجل كروم" (Google Chrome)، لتسمح للنظام بإجراء التصفح التلقائي وتنفيذ المهام المعقدة نيابة عن المستخدمين، وذلك وفقاً لما أورده موقع "9تو5 جوجل" (9to5Google) التقني في تقريره الصادر اليوم 30 يوليو 2026.

تفاصيل ميزة Gemini Spark والتصفح التلقائي بداخل Chrome 

وأفاد الموقع أن ميزة Gemini Spark تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لفهم محتوى الصفحات والمواقع، والتفاعل المباشر مع القوائم والأزرار لإنهاء المعاملات والتصفح الذاتي وفق الأوامر الصوتية أو النصية المقدمة من المستخدم.

وأوضح التقرير الفني أن الميزة المدمجة بداخل المتصفح تتيح أتمتة الخطوات المكررة، مثل ملء النماذج المطولة، وحجز التذاكر، والمقارنة الفورية بين المنتجات عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة بداخل نافذة تشغيل واحدة.

معايير الأمان والتحكم المباشر للمستخدمين 

وأفادت  الموقع التقني بأن جوجل زودت الميزة الجديدة ببروتوكولات أمان صارمة تتطلب الحصول على موافقة يدويّة مسبقة من المستخدم قبل إتمام عمليات الدفع المالي أو إدخال البيانات الحساسة وكلمات المرور بداخل المواقع.

فيما أكدت الشركة أن المستخدم يحتفظ بالقدرة الكاملة على إيقاف عمل التصفح التلقائي في أي لحظة، مع عرض شريط تقدم مباشر يوضح كافة الخطوات والتنقلات التي يجريها النموذج البرمجي أثناء العمل.

خطة الطرح التدريجي والتوافر بداخل المتصفح 

وأشار التقرير الإخباري لموقع 9to5Google إلى أن جوجل بدأت طرح الميزة بشكل تدريجي لمشتركي الخدمات التجريبية وحسابات المطورين على إصدارات Chrome المخصصة لأجهزة الكمبيوتر والمكتبيين.

وتخطط الشركة لتوسيع نطاق التوفر ليشمل النسخ الموكسة لكافة الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل المختلفة خلال التحديثات الرئيسية القادمة.

Google جوجل Gemini Spark

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