لحماية الأطفال على أندرويد.. جوجل توسع أدوات التحقق من العمر عالميا

أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع نطاق واجهة Play Signal API الخاصة بالتحقق من الفئة العمرية، لتصل إلى جميع أسواق العالم بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين داخل تطبيقات نظام أندرويد.

وتتيح التقنية، المتوفرة حاليا في البرازيل، لمطوري تطبيقات أندرويد التعرف على الفئة العمرية للمستخدمين دون الحاجة إلى الوصول إلى بياناتهم الشخصية، بما يساعدهم على توفير تجارب أكثر أمانا ومناسبة لأعمارهم.

وستبدأ جوجل طرح الخدمة في أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس المقبل، قبل توسيعها تدريجيا إلى بقية الأسواق العالمية مع نهاية العام.

ويأتي هذا التوسع في وقت تتزايد فيه الضغوط من الحكومات والجهات التنظيمية حول العالم على متاجر التطبيقات لتوفير وسائل أكثر فاعلية لحماية القصر.

أدوات التحقق من العمر

وكانت آبل قد أطلقت عالميا أدواتها الخاصة بالتحقق من الفئة العمرية في فبراير الماضي، استجابة لتنامي القوانين التي تفرض آليات للتحقق من أعمار المستخدمين.

وتعتمد تقنية جوجل، على غرار آبل، على مشاركة الفئة العمرية للمستخدم بدلا من الكشف عن معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد.

ويمكن للوالدين مشاركة الفئة العمرية لأطفالهم مباشرة مع التطبيقات، كما يستطيع المستخدمون البالغون مشاركة فئتهم العمرية عند طلب ذلك من قبل المطورين، بما يتيح تخصيص المحتوى والخدمات بما يتناسب مع أعمارهم.

ولتسهيل إدارة هذه البيانات، دمجت جوجل إعدادات مشاركة الفئة العمرية داخل لوحة التحكم الخاصة بخدمة Family Link للرقابة الأبوية، ما يتيح للوالدين إدخال المعلومات مرة واحدة بدلا من تكرار العملية لكل تطبيق على حدة.

وبعد تفعيل الميزة، يمكن للتطبيقات التي تدعمها الاستفادة من هذه الإشارة لتقديم تجربة ملائمة للفئة العمرية للمستخدم.

وأكدت جوجل أن مشاركة بيانات الفئة العمرية لن تكون مفعلة تلقائيا، إذ يتعين على أولياء الأمور الموافقة على ذلك وإدخال المعلومات يدويا.

وتنضم الميزة الجديدة إلى مجموعة أدوات الأمان المتوفرة في متجر Google Play، والتي تشمل خيارات تتيح للمطورين الحد من ظهور تطبيقاتهم للأطفال، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية في Family Link التي تمكن أولياء الأمور من إدارة وقت استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى باستخدام رمز PIN للتطبيقات المحددة.