خلل في خرائط جوجل يحجب بيانات المرور.. والشركة تعلن إصلاحه تدريجيا

أعلنت شركة جوجل Google، أنها بدأت في إصلاح خلل تقني أصاب تطبيق الخرائط Google Maps خلال الساعات الماضية، بعدما أدى إلى اختفاء بيانات حركة المرور المباشرة من التطبيق، ما حرم المستخدمين من الاطلاع على مستويات الازدحام أثناء التنقل.

وكان تطبيق خرائط جوجل قد تعرض لعطل تقني أثر على مستخدمين حول العالم، بعدما اختفت مؤشرات حركة المرور الملونة من التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون، ما حرم السائقين من واحدة من أهم ميزات الملاحة.

وأدى الخلل إلى اختفاء الخطوط الملونة التي توضح كثافة حركة المرور، حيث يشير اللون الأخضر إلى انسيابية السير، والبرتقالي إلى ازدحام متوسط، والأحمر إلى ازدحام شديد، بينما يرمز الأحمر الداكن إلى حركة متوقفة تقريبا، والرمادي إلى عدم توفر بيانات، ما تسبب في ارتباك لدى عدد كبير من السائقين واضطر بعضهم إلى مواجهة ازدحامات غير متوقعة.

ورغم اختفاء هذه المؤشرات من الشاشة، فإن التطبيق كان يتعامل معها وكأنها موجودة، إذ كانت تظهر مؤقتا أثناء بدء التنقل عبر المسارات، ما أكد أن المشكلة تتعلق بعرض البيانات وليس بغيابها.

الشركة تعلن إصلاح الخلل تدريجيا

وأكدت الشركة أن المشكلة كانت مرتبطة بخوادمها وليست بالتطبيق نفسه، موضحة أن الإصلاح يطرح حاليا عبر الخوادم، لذلك لن يحتاج المستخدمون إلى تنزيل أي تحديث جديد، لكن قد يستغرق وصول الإصلاح إلى جميع المستخدمين حول العالم عدة ساعات.

خلل في خرائط جوجل

ويعتمد خرائط جوجل على بيانات المواقع المجهولة المصدر الواردة من ملايين الأجهزة لحساب حالة الطرق لحظيا، حيث تعد معلومات المرور من أبرز الميزات التي يعتمد عليها المستخدمون لاختيار أسرع المسارات وتجنب الاختناقات.

وأشار التقرير إلى أن غياب بيانات المرور دفع بعض المستخدمين إلى العودة إلى وسائل تقليدية لمعرفة حالة الطرق، مثل نشرات المرور الإذاعية أو تقدير الازدحام بأنفسهم.

ورغم توفر تطبيقات منافسة مثل Waze وخرائط آبل التي تقدم خدمات مماثلة، لا يزال خرائط جوجل التطبيق الأكثر استخداما عالميا في مجال الملاحة، ما جعل هذا العطل يؤثر على شريحة واسعة من المستخدمين.

ولم تكشف جوجل عن السبب الفني وراء الخلل، لكنها أكدت أن فرقها تعمل على منع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلا، في ظل الأهمية المتزايدة لبيانات المرور الفورية في التنقل داخل المدن.