سر قوة Android 17 .. جوجل تسهل الانتقال من آيفون إلى أندرويد

لطالما كان الانتقال من هاتف آيفون إلى جهاز يعمل بنظام أندرويد عملية معقدة، لكن جوجل تسعى لتغيير هذه التجربة مع إطلاق Android 17، حيث قدمت الشركة نسخة مطورة بالكامل من أداة Android Switch قادرة على نقل كمية أكبر من البيانات مقارنة بأي إصدار سابق.

وتعاونت جوجل مع آبل لتطوير نظام النقل الجديد من الصفر، بهدف السماح بانتقال المزيد من المعلومات لاسلكيا بين الأجهزة.

وبدأت الميزة الجديدة بالوصول إلى أجهزة Pixel المؤهلة، كما أصبحت متاحة أيضا على هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 من خلال أداة Smart Switch.

ما الذي يميز نظام النقل الجديد في Android 17؟

كانت عمليات الانتقال السابقة من آيفون إلى أندرويد تواجه مشكلة رئيسية، وهي أن قيود نظام iOS كانت تمنع نقل العديد من البيانات المهمة لاسلكيا.

وحتى عند استخدام كابل، بقيت بعض المعلومات غير قابلة للنقل، ما كان يجبر المستخدمين على إعداد هواتفهم الجديدة يدويا لفترة أطول.

أما مع Android 17، فأصبح بإمكان المستخدم نقل مجموعة واسعة من البيانات، تشمل:

- التطبيقات المفضلة.

- كلمات المرور ومفاتيح المرور الرقمية Passkeys.

- الرسائل.

- الملفات.

- ترتيب الشاشة الرئيسية.

- ملف شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM.

كما أصبح النظام قادرا على نقل عناصر كانت غائبة في الإصدارات السابقة، مثل المنبهات، وسجل المكالمات، والملفات التي تم تنزيلها، ما يقلل الحاجة إلى إعادة ضبط الهاتف يدويا بعد عملية الانتقال.

ومع ذلك، لا تزال ألبومات الصور غير متاحة ضمن الميزة الجديدة حاليا، حيث تشير جوجل إلى أنها ستصل في تحديث لاحق.

الهواتف التي تحصل على تجربة Android Switch الجديدة

تأتي أداة النقل المحسنة ضمن نظام Android 17، وبدأ طرحها بالفعل على هواتف Pixel 8 والأجهزة الأحدث.

كما توفر سامسونج التجربة نفسها على هواتفها الجديدة Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 مباشرة عند الاستخدام الأول، عبر أداة Smart Switch.

وعند توفر الميزة على جهاز متوافق، سيظهر للمستخدم رمز QR عند اختيار نقل البيانات من هاتف آيفون أثناء إعداد الجهاز، لتسهيل عملية الربط والانتقال.

وأكدت جوجل أن المزيد من هواتف أندرويد ستحصل على نظام النقل الجديد قريبا، لكنها لم تكشف بعد عن جدول زمني كامل لوصول التحديث إلى جميع الأجهزة.