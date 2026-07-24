تراجع الحرارة بمقدار 3 درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنجاء حار على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة؛ لتكون الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 37 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكرت الهيئة- في بيان- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 25

العاصمة الجديدة 37 39 25

6 اكتوبر 38 40 24

بنها 36 38 24

دمنهور 36 38 24

وادى النطرون 37 39 25

كفر الشيخ 36 38 24

بلطيم 35 38 23

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 37 39 25

شبين الكوم 36 38 24

طنطا 35 37 24

دمياط 33 36 24

بورسعيد 32 35 23

الاسماعيلية 37 39 24

السويس 36 38 23

العريش 33 36 24

رفح 33 37 24

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 23

كاترين 34 36 20

الطور 35 37 28

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 40 42 30

الغردقة 39 41 29

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 31 35 24

مطروح 31 34 24

السلوم 32 35 25

سيوة 40 42 23

رأس غارب 37 39 28

سفاجا 38 40 30

مرسى علم 38 40 31

شلاتين 33 40 30

حلايب 35 38 29

أبو رماد 41 42 28

مرسى حميرة 37 40 30

أبرق 41 42 28

جبل علبة 41 42 28

رأس حدربة 35 38 29

الفيوم 37 39 24

بني سويف 37 39 24

المنيا 37 39 25

أسيوط 38 40 25

سوهاج 40 41 26

قنا 43 44 26

الأقصر 44 45 29

أسوان 45 46 30

الوادى الجديد 42 43 28

أبوسمبل 44 45 28