قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور أقمار صناعية تكشف بدء إيران إعادة بناء مواقعها العسكرية
السعودية تضع شرطا حاسما قبل المضي في التطبيع مع إسرائيل
هجوم بالسكين أمام كنيس يهودي في مانهاتن
نيويورك تايمز: إيران ترفض اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار
تراجع الحرارة بمقدار 3 درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
الاحتلال يقصف حي الزيتون ويدمر أربعة منازل ومنشأة تجارية في قطاع غزة
مصدر مقرب من نداي: لم نتوصل لأي اتفاقات أو تسوية نهائية مع إدارة الزمالك
أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام
تفاصيل سعر أكبر دولار في البنوك الآن
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع الحرارة بمقدار 3 درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنجاء حار على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة؛ لتكون الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 37 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكرت الهيئة- في بيان- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 25

العاصمة الجديدة 37 39 25

6 اكتوبر 38 40 24

بنها 36 38 24

دمنهور 36 38 24

وادى النطرون 37 39 25

كفر الشيخ 36 38 24

بلطيم 35 38 23

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 37 39 25

شبين الكوم 36 38 24

طنطا 35 37 24

دمياط 33 36 24

بورسعيد 32 35 23

الاسماعيلية 37 39 24

السويس 36 38 23

العريش 33 36 24

رفح 33 37 24

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 23

كاترين 34 36 20

الطور 35 37 28

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 40 42 30

الغردقة 39 41 29

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 31 35 24

مطروح 31 34 24

السلوم 32 35 25

سيوة 40 42 23

رأس غارب 37 39 28

سفاجا 38 40 30

مرسى علم 38 40 31

شلاتين 33 40 30

حلايب 35 38 29

أبو رماد 41 42 28

مرسى حميرة 37 40 30

أبرق 41 42 28

جبل علبة 41 42 28

رأس حدربة 35 38 29

الفيوم 37 39 24

بني سويف 37 39 24

المنيا 37 39 25

أسيوط 38 40 25

سوهاج 40 41 26

قنا 43 44 26

الأقصر 44 45 29

أسوان 45 46 30

الوادى الجديد 42 43 28

أبوسمبل 44 45 28

طقس شديد الحرارة السواحل الشمالية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

رحلات جوية

سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات

الزمالك

أحمد حسن يكشف تطورًا جديدًا داخل الزمالك بشأن الرخصة الإفريقية

الطقس

بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة

طبيبة أسنان ترقص داخل العيادة

مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة

الأرجنتين وإسبانيا

صدق أو لا تصدق.. مطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا بسبب الأخطاء التحكيمية

النقل البري تكرم بطل واقعة التريلات عماد جلال

النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة

ترشيحاتنا

الفنانة نوران ماجد

نوران ماجد: تجربة فيلم خلي بالك من نفسك إضافة قوية لمسيرتي| فيديو خاص

الفنانة ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر عن صورة المستشفى: قديمة.. وأنا الحمد لله بخير| فيديو خاص

الفنانة نوال الزغبي

بإيقاعات مرحة ولمسة مصرية.. نوال الزغبي تشعل صيف 2026 بأغنية كيوت

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد