ملك أحمد زاهر عن صورة المستشفى: قديمة.. وأنا الحمد لله بخير| فيديو خاص

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على توضيح حقيقة الصورة التي انتشرت لها داخل أحد المستشفيات بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، والتي أثارت قلق جمهورها، بعدما اعتقد البعض أنها تمر بوعكة صحية في الوقت الحالي.

وقالت ملك أحمد زاهر، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، إن الصورة المتداولة ليست حديثة كما ظن الكثيرون، وأنها صورة قديمة نشرها خطيبها السيناريست شريف الليثي بمناسبة عيد ميلادها، في رسالة تعبر عن وجوده إلى جانبها في مختلف الظروف، وهو ما تسبب في اعتقاد البعض أنها التقطت مؤخرًا.

وأكدت ملك أحمد زاهر أنها تتمتع حاليًا بصحة جيدة، قائلة إنها بخير تمامًا ولا تعاني من أي أزمة صحية في الوقت الحالي، موجهة رسالة طمأنة إلى جمهورها بعد حالة القلق التي صاحبت تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها كانت عقب يوم واحد فقط من حفل خطوبتها، وهو ما استدعى دخولها المستشفى آنذاك، إلا أن الصورة المتداولة تعود إلى تلك الفترة، ولا علاقة لها بوقتها الحالي، مشددة على أنها تجاوزت هذه الأزمة وأصبحت في حالة صحية مستقرة.

وأضافت أن انتشار الصورة بالتزامن مع عيد ميلادها تسبب في حدوث سوء فهم لدى الجمهور، لذلك حرصت على توضيح الأمر بنفسها، مؤكدة تقديرها الكبير لكل من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية.

وعن موعد حفل زفافها، كشفت ملك أحمد زاهر، في تصريحاتها لـصدى البلد، أنه لم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن، مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد الترتيب،

واختتمت ملك أحمد زاهر تصريحاتها بتوجيه الشكر لجمهورها على محبتهم واهتمامهم، مؤكدة أنها بخير وتواصل ممارسة حياتها وأعمالها بشكل طبيعي، متمنية أن تطمئن رسالتها كل من شعر بالقلق بعد انتشار الصورة القديمة.



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