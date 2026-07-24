ناصر الخليفي يهنئ هاني أبو ريدة بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم وبلوغ دور الـ16

تلقى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة من ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بمناسبة مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، وبلوغه دور الـ 16 بالبطولة.

وأعرب الخليفي، في برقيته، عن خالص تهانيه للمهندس هاني أبوريدة وجميع العاملين بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشيدًا بالإنجاز، الذي تحقق، ومؤكدًا أن المشاركة في أكبر منافسات المنتخبات الوطنية تمثل دائمًا لحظة تاريخية لأي اتحاد، وهي ثمرة التفاني والالتزام من جانب اللاعبين والجهاز الفني وجميع المشاركين في العمل على مدار سنوات طويلة.

كما أشار رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم إلى أن نسخة كأس العالم 2026، مثلت لحظة فارقة لكرة القدم العربية، في ظل مشاركة عدد قياسي من المنتخبات العربية على الساحة العالمية، معربًا عن فخره بالنمو المستمر والقوة المتزايدة لكرة القدم في المنطقة، وما تقدمه من إلهام للجماهير وإبراز لشغف كرة القدم العربية أمام العالم.