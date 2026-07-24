ترامب: تعويض أضرار السفن المستهدفة من الأموال الإيرانية المجمدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشورٍ على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، أن الأموال الإيرانية ستُستخدم لتغطية أي أضرار تلحق بالسفن المُستهدفة.

وكتب: حتى إشعار آخر، ومن الآن فصاعدًا، سيتم دفع أي تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء ذي صلة، باستخدام أموال إيرانية في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها.

وأضاف: قد تكون هذه الأضرار جسيمة، لكنها مع ذلك الإجراء العادل والمنصف، وكان قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر جسرًا أو محطة طاقة في إيران مقابل أي سفينة تُستهدف في مضيق هرمز.

