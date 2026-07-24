اليوم.. فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية أمام المواطنين مجانا

تفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة لـ المجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة بمحافظة الإسكندرية أبوابها مجانًا أمام الزائرين المصريين، اليوم الجمعة، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، وذلك تنفيذا لقرار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم السياحة الداخلية وتعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قراراً بفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة بمحافظة الإسكندرية مجاناً أمام الزائرين المصريين، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

المتاحف والمواقع الأثرية

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع المواطنين، ولا سيما النشء والشباب، على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والتعرف على ما تزخر به محافظة الإسكندرية من كنوز أثرية وتاريخية.

بما يسهم في ترسيخ الوعي بالتراث الحضاري المصري ونشر الوعي بأهمية الحفاظ عليه، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وهويته الحضارية والوطنية.

