بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا يرحب فيه بانضمام السعودية المحتمل إلى اتفاقيات إبراهام.

وجاء في البيان أن "انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيمثل قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط - سلامٌ قائم على القوة"، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف البيان أن "العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران ضد النظام ذي النوايا الإبادية، وانهيار محور الإرهاب الإيراني على يد إسرائيل، قد أتاح الفرصة لتوسيع دائرة السلام".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا جديدًا على الاتفاق النووي مع السعودية، وذلك بعد يوم من الموافقة الرسمية عليه، حيث قال إن على السعودية الآن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن الاتفاق الموقع "سيتم الموافقة عليه"، لكنه أضاف أنه "مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة".

ويوم الأربعاء، وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الاتفاق الذي يمنح السعودية برنامجًا نوويًا مدنيًا.