البترول: كوانتم كابيتال الأمريكية تخطط لتأسيس محفظة استثمارات في قطاع الطاقة

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة “كوانتم كابيتال” الأمريكية المتخصصة في قطاع الطاقة، فرص الاستثمار المتاحة في قطاع البترول والغاز المصري، في ضوء اهتمام المجموعة بالدخول إلى السوق المصرية وتأسيس محفظة استثمارات طويلة الأجل.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، أن مسئولي مجموعة “كوانتم كابيتال” أكدو اهتمامهم الجاد بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدًا لبدء نشاطهم في مصر، مؤكدين أن المجموعة تمتلك القدرات التمويلية والخبرات الفنية التي تؤهلها للمشاركة في مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب الاستثمار في مشروعات التكرير والبنية التحتية.

من جانبه، أوضح الوزير أن مصر تمتلك منظومة متطورة تضم 8 معامل تكرير تعمل وفق أحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية ضمن برنامج لتحديث معامل التكرير وإضافة وحدات لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة، بإجمالي مشروعات مستهدفة بقيمة USD 4.5 مليار.

وأكد الوزير أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، بما تتمتع به من إمكانات جيولوجية كبيرة وفرص نمو واعدة.

وأوضح أن الوزارة تبنت خلال الفترة الأخيرة نماذج اقتصادية أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار في المناطق التي تتطلب استثمارات مرتفعة في البنية التحتية، وفي مقدمتها نموذج “معامل الربحية” (R-Factor)، الذي جرى تطبيقه بنجاح في مناطق غرب البحر المتوسط، والتوسع في تطبيقه بالبحر الأحمر والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، بما يحقق عوائد اقتصادية مجزية للشركاء، ويسهم في خفض تكلفة إنتاج الغاز وتسريع إدخال الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وسريعة الاستجابة، مستعرضًا الدور الذي تقوم به بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) في توفير البيانات الجيولوجية والفنية للمستثمرين، إلى جانب نظام القطاعات المفتوحة (Open Blocks) الذي يتيح إسناد المناطق للمستثمرين الجادين خلال 30 يومًا فقط حال عدم وجود عروض منافسة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار الاستثماري ويوسع نطاق أعمال الاستكشاف البرية والبحرية.

كما استعرض الإمكانات اللوجستية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها شركة سوميد باعتبارها أحد أهم ممرات تداول ونقل وتخزين البترول الخام بين البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى مشروع الشراكة مع إمارة الفجيرة لإنشاء مركز إقليمي لتجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء الحمراء بمدينة العلمين الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد وفد المجموعة تطلعه إلى بدء نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة، وجعلها إحدى الأسواق الرئيسية ضمن محفظة استثمارات المجموعة العالمية في قطاع الطاقة.

كما أشادوا بتنوع قاعدة شركاء قطاع البترول المصري من كبرى الشركات العالمية والمحلية، مؤكدين أن النجاحات التي حققتها الشركات الأمريكية العاملة في مصر كانت من أبرز العوامل التي عززت ثقة المجموعة في السوق المصرية، وأكدت جاذبيتها كوجهة استثمارية واعدة.