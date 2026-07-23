تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس 23-7-2026 على مستوى السوق الرسمية.
العملات الأجنبية اليوم
وثبت سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي بدون تغيير.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار 51.28 جنيها للشراء و 51.42 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيها للشراء و 688.76 جنيها للبيع.
سعر اليورو
وسجل سعر اليورو 58.47 جنيها للشراء و 58.64 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيها للشراء و 36.46 جنيها للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.8 جنيها للشراء و 7.84 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
سجل سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيها للشراء و 5.35 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وصل الكرون السويدي 5.27 جنيها للشراء و 5.29 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري 63.09 جنيها للشراء و 63.27 جنيها للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 الين ياباني 31.45 جنيها للشراء و 31.54 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وسجل سعر الدولار الإسترالي 35.85 جنيها للشراء و 35.95 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيها للشراء و 7.59 جنيها للبيع.