كريم أديمي: جئت إلى أفضل نادٍ في العالم.. وسأثبت أنني أستحق برشلونة

أكد الألماني كريم أديمي، لاعب برشلونة الجديد، عزمه على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق الكتالوني، معربًا عن ثقته في قدرته على إثبات صحة قرار المدير الفني هانز فليك بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف برشلونة، قال أديمي: "التوقعات عالية، أنا قادم إلى أفضل نادٍ في العالم، وآمل أن أثبت للمدرب والجماهير أنني لاعب يليق ببرشلونة".

المنافسة على جميع البطولات

وشدد الجناح الألماني، البالغ من العمر 24 عامًا، على أن طموحاته لا تقتصر على الفوز بدوري أبطال أوروبا فقط، مؤكدًا أن المنافسة على جميع البطولات تمثل الهدف الحقيقي للفريق.

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة للغاية، لكنها ليست الهدف الوحيد. في برشلونة كل مباراة لها أهميتها، وسأبذل قصارى جهدي للمساهمة في الفوز بدوري الأبطال وكل الألقاب الممكنة".

اللعب في أي مركز هجومي

كما أبدى أديمي استعداده للعب في أي مركز هجومي يحدده الجهاز الفني، مؤكدًا أن مصلحة الفريق تأتي قبل أي اعتبارات شخصية.

وقال: "لا يهمني المركز الذي ألعب فيه، لقد لعبت في جميع المراكز الهجومية، سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى أو كمهاجم، وأنا هنا فقط لمساعدة الفريق".

ويأمل أديمي في الانسجام سريعًا مع كتيبة المدرب هانز فليك، إلى جانب نجوم الفريق، وفي مقدمتهم لامين يامال، من أجل قيادة برشلونة للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم الجديد.