طب الزقازيق تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة تشجيانغ الصينية

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق وفدًا من جامعة تشجيانغ الصينية، وذلك في إطار برنامجBRICS للتعاون المصري الصيني، وبهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين، تنفيذاً لاستراتيجية جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، الهادفة إلى توسيع التعاون الدولي والانفتاح على كبرى الجامعات العالمية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث رحب بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص الكلية على بناء شراكات علمية مع المؤسسات الأكاديمية الدولية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبحث العلمي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الطبية والأكاديمية.

وشهدت الزيارة جولة موسعة داخل عدد من الوحدات والمعامل المتخصصة بالكلية، شملت مركز التدريب المتطور بقسم جراحة المخ والأعصاب، ومعامل المهارات بقسمي الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة، والمعمل المركزي للمستشفيات الجامعية، ومركز الأستاذ الدكتور صبحي هويدي للجراحات الميكروسكوبية، حيث اطلع الوفد على الإمكانات التعليمية والبحثية والتجهيزات الحديثة التي تمتلكها الكلية، إلى جانب التعرف على البرامج الأكاديمية والتدريبية وآليات إعداد وتأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير العالمية.

رافق عميد الكلية خلال الزيارة كل من الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والأستاذ أحمد يوسف مدير عام الكلية.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن إعجابهم بما لمسوه من تطور في البنية التحتية التعليمية والبحثية داخل كلية الطب، وما تضمه من معامل ووحدات متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات، مشيدين بالمستوى العلمي المتميز الذي تتمتع به الكلية، ومؤكدين تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية دولية تخدم الجانبين.

وتعكس هذه الزيارة المكانة العلمية التي تحظى بها كلية الطب بجامعة الزقازيق على المستويين الإقليمي والدولي، كما تؤكد استمرار الجامعة في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العالمية، بما يدعم جودة التعليم والبحث العلمي، ويسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الجامعة نحو التميز والريادة.