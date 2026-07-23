قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
تقارير: كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال وعدد منتخبات أمم إفريقيا في اجتماع المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال 24 ساعة.. إجراء 967 عملية جراحية ومنظارًا وقسطرة بمستشفيات الشرقية ضمن مبادرة "Surgery Day"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وتوفير رعاية صحية متكاملة داخل المستشفيات الحكومية.

وأوضح المحافظ أن اليوم الجراحي الثاني ضمن مبادرة "Surgery Day" حقق نجاحًا كبيرًا بعدما شهد إجراء 967 خدمة جراحية وتشخيصية خلال 24 ساعة فقط شملت عمليات جراحية ومناظير تشخيصية وقساطر قلبية وهو ما يعكس جاهزية المستشفيات وكفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على إنجاز أكبر عدد من التدخلات الجراحية في وقت قياسي بما يخفف الأعباء عن المرضى ويسهم في إنهاء قوائم الانتظار.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن فعاليات اليوم الجراحي الثاني نُفذت تحت إشرافه بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية على مدار 24 ساعة وأسفرت عن تقديم 967 خدمة جراحية وتشخيصية تضمنت إجراء 862 عملية جراحية ناجحة إلى جانب 105 مناظير تشخيصية وقساطر قلبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى أبوكبير المركزي جاءت في المركز الأول من حيث عدد العمليات الجراحية بإجراء 129 عملية تلتها مستشفى فاقوس المركزي بإجمالي 107 إجراءات شملت 93 عملية جراحية و10 مناظير و4 حالات قسطرة قلبية ثم مستشفى بلبيس المركزي بإجمالي 98 إجراء شملت 87 عملية جراحية و11 منظارًا.

وأضاف أن مستشفى منيا القمح المركزي سجلت 96 إجراءً جراحيًا منها 52 عملية جراحية و44 منظارًا تشخيصيًا لتتصدر مستشفيات المحافظة في عدد المناظير فيما نفذت مستشفى السعديين المركزي 96 إجراءً شملت 87 عملية جراحية و9 مناظير تشخيصية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن اليوم الجراحي الثاني حقق قفزة كبيرة مقارنة باليوم الجراحي الأول الذي نُظم الشهر الماضي وأسفر عن إجراء 437 عملية ومنظارًا حيث ارتفع عدد الخدمات الجراحية إلى 967 خدمة بزيادة بلغت 530 عملية وإجراءً وهو ما يعكس التطور الكبير في كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع قوائم الانتظار وإنجازها في وقت قياسي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مبادرة "يوم العمليات الجراحية" ستستمر بواقع مرة كل شهر بهدف دعم المستشفيات الحكومية وزيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار المحافظة في دعم المبادرات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة ومتطورة تليق بأبناء محافظة الشرقية وتسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية المنظومة الصحية القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

النائب محمد حمزة

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية

الرئيس السيسي

مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن

عفت السادات

حزب السادات: ثورة 23 يوليو غيرت وجه التاريخ المصري

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد