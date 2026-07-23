خلال 24 ساعة.. إجراء 967 عملية جراحية ومنظارًا وقسطرة بمستشفيات الشرقية ضمن مبادرة "Surgery Day"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وتوفير رعاية صحية متكاملة داخل المستشفيات الحكومية.

وأوضح المحافظ أن اليوم الجراحي الثاني ضمن مبادرة "Surgery Day" حقق نجاحًا كبيرًا بعدما شهد إجراء 967 خدمة جراحية وتشخيصية خلال 24 ساعة فقط شملت عمليات جراحية ومناظير تشخيصية وقساطر قلبية وهو ما يعكس جاهزية المستشفيات وكفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على إنجاز أكبر عدد من التدخلات الجراحية في وقت قياسي بما يخفف الأعباء عن المرضى ويسهم في إنهاء قوائم الانتظار.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن فعاليات اليوم الجراحي الثاني نُفذت تحت إشرافه بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية على مدار 24 ساعة وأسفرت عن تقديم 967 خدمة جراحية وتشخيصية تضمنت إجراء 862 عملية جراحية ناجحة إلى جانب 105 مناظير تشخيصية وقساطر قلبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى أبوكبير المركزي جاءت في المركز الأول من حيث عدد العمليات الجراحية بإجراء 129 عملية تلتها مستشفى فاقوس المركزي بإجمالي 107 إجراءات شملت 93 عملية جراحية و10 مناظير و4 حالات قسطرة قلبية ثم مستشفى بلبيس المركزي بإجمالي 98 إجراء شملت 87 عملية جراحية و11 منظارًا.

وأضاف أن مستشفى منيا القمح المركزي سجلت 96 إجراءً جراحيًا منها 52 عملية جراحية و44 منظارًا تشخيصيًا لتتصدر مستشفيات المحافظة في عدد المناظير فيما نفذت مستشفى السعديين المركزي 96 إجراءً شملت 87 عملية جراحية و9 مناظير تشخيصية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن اليوم الجراحي الثاني حقق قفزة كبيرة مقارنة باليوم الجراحي الأول الذي نُظم الشهر الماضي وأسفر عن إجراء 437 عملية ومنظارًا حيث ارتفع عدد الخدمات الجراحية إلى 967 خدمة بزيادة بلغت 530 عملية وإجراءً وهو ما يعكس التطور الكبير في كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع قوائم الانتظار وإنجازها في وقت قياسي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مبادرة "يوم العمليات الجراحية" ستستمر بواقع مرة كل شهر بهدف دعم المستشفيات الحكومية وزيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار المحافظة في دعم المبادرات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة ومتطورة تليق بأبناء محافظة الشرقية وتسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.