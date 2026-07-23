مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك

كشفت تقارير صحفية صربية، عن وجود ترشيحات لتولي دراجان ستويكوفيتش بيكسي مدرب منتخب صربيا السابق، منصب المدير الفني لنادي الزمالك على الرغم من إعلان التوصل لاتفاق مع مواطنه الصربي فوك رازوفيتش.

وحسب صحيفة "Mondo" الصربية، دراجان ستويكوفيتش بيكسي مرشحًا لتدريب نادي الزمالك ، بعد استقالته من تدريب المنتخب الصربي، وبدأ بالفعل التواصل بين الطرفين.

طلبات رازوفيتش

قدم الصربي رازوفيتش، المدير الفني المرتقب لنادي الزمالك، قائمة طلبات لچون إدوارد، المدير الرياضي، قبل توليه المهمة بشكل رسمي.

وطلب المدير الفني الصربي الحصول على تقرير فني كامل عن مباريات الزمالك الأخيرة في كأس الكونفدرالية ومباريات الدور الثاني في بطولة الدوري المصري لمشاهدتها.

كما طلب تقريرا شاملا عن لاعبي الفريق الأول لاعب لاعب، خاصة بالجانب الفني والطبي والبدني، وتقريرا عن أبرز مواهب قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك للاستعانه بهم في ظل أزمة إيقاف القيد.

ويحاول المدير الفني الجديد متابعة اللاعبين العائدين من الإعارة وطلب مشاهدتهم في التدريبات قبل اتخاذ أي قرار فني بخصوصهم.

فيما كان طلبه الأبرز هو حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة قبل الدخول في معسكر إعداد للموسم الجديد، والذي سيكون مكثفا بسبب تأخير النادي في بدء فترة الإعداد.

وسيطلع المدير الفني الصربي على التقرير الفني الخاص بالجهاز الفني السابق، بقيادة معتمد جمال، قبل توليه المهمة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.