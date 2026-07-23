القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، مستهدفة منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: أن القوات المسلحة الروسية واصلت هذه الليلة شن غارات جماعية بأسلحة موجهة بدقة، تُطلق من الجو وبمركبات جوية بدون طيار.

استهداف ميناء أوديسا

وأوضحت أنه نتيجة للضربات التي استهدفت ميناء أوديسا، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، في مدينة أوديسا، استهدفت الطائرات دون طيار ورشة لإنتاج مكونات للطائرات المسيرة مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع لتخزينها".

وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.