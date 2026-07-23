بسبب خلافات الجيرة.. القبض على عامل أشعل النار فى منزل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من جاره لقيامه بإضرام النيران بمنزله عمداً بقنا.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بقنا بنشوب حريق بأحد المنازل بدائرة المركز على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وبسؤال مالك المنزل إتهم أحد جيرانه بإضرام النيران بمنزله عمداً لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









