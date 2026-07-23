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الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا حال السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا حال السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية
هاني حسين

حذر الحرس الثوري الإيراني، بريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية في الأردن، أسفرت عن تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية  "ثاد".

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له : تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت ورادار  "سي-رام" وإضرام النار في خزانات الوقود التابعة لهذه القاعدة الأمريكية.

كما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى إضرام  النيران في مستودع كبير لمعدات المروحيات وعنبر صيانة وإصلاح المروحيات، وتم تدميرهما.

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