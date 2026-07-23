وداعاً لطوابير السجل المدني.. كيف تستخرج قسيمة زواج مميكنة من المنزل بالموبايل؟

تُعد وثيقة الزواج حجر الأساس في المعاملات الرسمية للمواطنين؛ إذ تتوقف عليها العديد من المعاملات الإدارية، بدءاً من قيد المواليد وحتى الإجراءات البنكية، وتماشياً مع رؤية التحول الرقمي، وفرت وزارة الداخلية آليات ذكية تُتيح استخراج قسيمة الزواج المميكنة بسهولة ويسر الكترونيا دون عناء، مما يوفر الوقت والجهد على الجميع، حيث اصبحت ضغطة زر واحدة تُغني عن الطوابير في السجل المدني.

خطوات استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا

نعرض فيما يلي خطوات استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا:

ـ الدخول والتسجيل: الدخول على الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد بإدخال الرقم القومي والبيانات الشخصية.

ـ تحديد الخدمة: اختيار قائمة «الخدمات الإلكترونية»، ثم الضغط على خيار «استخراج وثيقة زواج مميكنة».

ـ إدخال البيانات الرسمية: إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الأسماء الخماسية للزوج والزوجة والبيانات الرقمية المسجلة.

ـ تحديد عنوان الاستلام: تحديد العنوان الذي سيتم توصيل الوثيقة إليه بشكل دقيق لضمان وصولها عبر البريد المصري.

ـ الدفع الإلكتروني: سداد الرسوم المقررة للخدمة ومصاريف التوصيل المحددة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة (بطاقات الكروت البنكية أو شبكات التحصيل الإلكتروني).

ـ التسليم: مراجعة الطلب وإرسال الوثيقة عبر البريد للعنوان المحدد خلال أيام معدودة.

خدمة استخراج القسيمة وتوصيلها للمنزل

يمكنك استخراج قسيمة زواج مميكنة إلكترونيا وتوصيلها إلى عنوانك عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات الأحوال المدنية.

ـ الضغط على أيقونة «إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقا».

ـ إدخال بيانات الزوج والزوجة (الاسم رباعي والرقم القومي) بدقة.

ـ تحديد طريقة الاستلام ودفع الرسوم إلكترونيا.

شروط الخدمة

ـ أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة ورقيا سابقا.

ـ يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الخدمة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى

ـ وجود بطاقة رقم قومي سارية لطالب الخدمة

تأتي هذه التسهيلات في إطار استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز الإداري وتقليل التكدس داخل المنشآت الحكومية، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين في مختلف المحافظات.

ميزات الاستخراج الإلكتروني مقارنة بالطريقة التقليدية

​ـ توفير الوقت والجهد: عدم الحاجة للانتظار في الطوابير أو الذهاب لمكاتب السجل المدني.

​ـ المرونة: إمكانية الطلب في أي وقت ومن أي مكان داخل الجمهورية.

​ـ الأمان وسرية البيانات: معالجة البيانات من خلال منصات حكومية مشفرة وآمنة.