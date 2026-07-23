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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المشاط تهنئ مصر قيادة وحكومةً وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

رانيا المشاط -الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
رانيا المشاط -الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

 تقدّمت الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رانيا المشاط بأحرّ التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، متمنيةً لمصر دوام التقدم والازدهار، ولشعبها المزيد من الأمن والاستقرار والنجاح.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا للإسكوا في المنطقة العربية، إذ تجمع الجانبين شراكة وثيقة تقوم على التعاون المتواصل في تنفيذ برامج تنموية لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يُسهم في دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز القدرات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجسيداً لهذه الشراكة، شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ مجموعة واسعة من برامج التعاون الفني بين الإسكوا والجهات الحكومية المصرية، شملت تطوير مرصد الإنفاق الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية، وإعداد تقرير "حالة التنمية في مصر"، إضافة إلى تطوير أدوات تمويل التنمية ونماذج محاكاة لآثار السياسات التجارية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز القدرات الإحصائية، والتعاون في مجالات التغير المناخي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

إلى ذلك، شمل التعاون تنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات، من بينها إتاحة فرص تدريبية للكوادر المصرية عبر مبادرة "جسور" بما يعزز استجابة منظومة الأمم المتحدة لمتطلبات تطوير الإدارة العامة والارتقاء بمهارات الموظفين الحكوميين.

وبناءً على هذه الإنجازات، اختتمت المشاط بالتأكيد على حرص الإسكوا على مواصلة تعزيز شراكتها مع مصر بما يخدم أولويات التنمية الوطنية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة العربية.

رانيا المشاط الاسكوا تهنئة السيسي

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