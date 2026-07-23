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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعديل مواعيد ورديات العمل الميداني بالشوارع لحين انتهاء الموجة شديدة الحرارة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تعديل مواعيد ورديات العمل الميداني لعمال قطاع تحسين البيئة والنظافة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك بوقف العمل خلال فترة الذروة من الساعة ١١ صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، لحين انتهاء الموجة شديدة الحرارة، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنفيذ الفوري لمواعيد العمل المعدلة، مع المتابعة المستمرة لانتظام سير منظومة النظافة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع، وضمان صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص المحافظة على حماية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة العمل، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة عمال قطاع تحسين البيئة تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الإجهاد الحراري.

ناشد المحافظ المواطنين ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، واتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على الصحة العامة، متمنيًا السلامة والأمان لجميع أبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية قطاع تحسين البيئة والنظافة الحرارة

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