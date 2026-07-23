أنقذته من العمى.. نجاح أول حالة قسطرة مخية علاجية بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي

أكد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق أن الفريق الطبي مستشفى العاشر من رمضان الجامعي نجح في إجراء أول حالة قسطرة مخية علاجية بالمستشفى لشاب يبلغ من العمر 29 عامًا باستخدام أحدث تقنيات الأشعة التداخلية والقسطرة المخية وذلك في إطار خطة الجامعة لتوفير مختلف الخدمات الطبية التخصصية بالمستشفى أسوة بمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور محمود مصطفى طه أن المريض كان يعاني من وصلة شريانية وريدية بين الشريان المخي الرئيسي والوريد الكهفي وهو ما تسبب في ارتجاع الدم إلى الوريد البصري وتأثر الإبصار مع وجود خطر كبير لفقدان البصر بشكل كامل إذا لم يتم التدخل العلاجي بصورة عاجلة.

وأضاف أن الفريق الطبي تمكن من غلق الوصلة الشريانية الوريدية بنجاح باستخدام 33 ملفًا حلزونيًا إلى جانب مادة مخثرة مع استخدام بالون لحماية الشريان المخي الرئيسي أثناء إجراء القسطرة وهو ما أسهم في نجاح التدخل العلاجي وخروج المريض من المستشفى في حالة صحية مستقرة وتحسن ملحوظ.

وأشار عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في دعم خدمات الأشعة التداخلية والقسطرة المخية بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي ويؤكد جاهزية المستشفى لتقديم أحدث وسائل التشخيص والعلاج وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه أن مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يواصل استقبال جميع المرضى الذين يحتاجون إلى التدخلات العلاجية بالأشعة التداخلية والقسطرة المخية من خلال نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.