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بكين وواشنطن تحافظان على تواصل وثيق بشأن ترتيبات مجلس التجارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين وواشنطن تحافظان على تواصل وثيق بشأن ترتيبات مجلس التجارة

بكين وواشنطن
بكين وواشنطن
أ ش أ

أكدت مسؤولة بوزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن الفرق الاقتصادية والتجارية الصينية والأمريكية تحافظ على تواصل وثيق بشأن الترتيبات المحددة المتعلقة بهيكل مجلس التجارة ووظائفه ونموذج تشغيله.

وقالت منج هوا تينج المسؤولة بوزارة التجارة- خلال مؤتمر صحفي- إن الجانبين يستكشفان أيضا إطارا لتخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية تشمل منتجات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي من كل جانب.

وأضافت أن الجانبين سيواصلان الحفاظ على تواصل وثيق، ووضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات خفض الرسوم الجمركية الخاصة بمنتجات محددة في أقرب وقت ممكن، والعمل على تنفيذها بما يسهم في زيادة توسيع نطاق التجارة الثنائية.

وأدلت منج بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن التقدم المحرز في إنشاء مجلس التجارة ومجلس الاستثمار بين الصين والولايات المتحدة.

وتلتمس الصين آراء مجموعة واسعة من الجهات المعنية بشأن الترتيبات المقترحة لخفض الرسوم الجمركية، بما في ذلك الشركات المحلية، والجمعيات التجارية، والحكومات المحلية، وجمعيات الأعمال التي تمثل الشركات ذات التمويل الأمريكي. كما تلتمس الولايات المتحدة تعليقات الجمهور بشأن مجلس التجارة وترتيبات خفض الرسوم الجمركية المتبادلة

وزارة التجارة الصينية الفرق الاقتصادية الصينية والأمريكية

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