الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، حيث أكد السيد الرئيس تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، كما أكد على أهمية مواصلة العمل على تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري بالنظر إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت عن توافقها مع ما طرحه السيد الرئيس بشأن أهمية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التنسيق في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى اتفاق الجانبين على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وإيطاليا، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تطلعها لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.