قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جماهير نهائي كأس العالم ترفع استهلاك وقود الطائرات في أمريكا إلى مستوى غير مسبوق

ارتفاع استهلاك وقود الطائرات في أمريكا غغغغغغغغ
ارتفاع استهلاك وقود الطائرات في أمريكا غغغغغغغغ
أ ش أ

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعا بتدفق أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم إلى ولايتي نيويورك ونيوجيرسي لحضور المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين التي عقدت قبل أيام قليلة.

ووفق البيانات المعلنة، سجلت إمدادات وقود الطائرات الأمريكية، التي تستخدمها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كمؤشر على الطلب، مستوى قياسيا بلغ نحو 2.15 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2.11 مليون برميل يوميا والمسجل في ديسمبر 2017، في دلالة على الطفرة الكبيرة في حركة السفر الجوي.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل أسواق النفط في بنك يو بي إس، إن الارتفاع القياسي في الطلب على وقود الطائرات يرجح أنه جاء مدفوعا باستضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم، وما صاحبها من زيادة كبيرة في حركة السفر الجوي.

وشهدت البطولة إقبالا جماهيريا قياسيا، متجاوزة المخاوف الأولية بشأن ارتفاع أسعار التذاكر التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتعقيدات إجراءات الحصول على التأشيرات إلى الولايات المتحدة، والتي كان يعتقد أنها قد تؤثر في الحضور.

وأفادت إدارة أمن النقل الأمريكية بأن أكثر من 2.9 مليون مسافر عبروا نقاط التفتيش الأمنية في مطارات الولايات المتحدة يوم 19 يوليو، في مؤشر على النشاط القوي لحركة السفر الجوي خلال فترة إقامة كأس العالم.

وشكلت هذه الطفرة في السفر الجوي دفعة قوية لشركات التكرير الأمريكية، التي كثفت خلال الأشهر الأخيرة إنتاج وقود الطائرات إلى أقصى طاقتها، مستفيدة من تنامي الطلب المحلي والعالمي. كما عززت الحرب الإيرانية المخاوف بشأن إمدادات الوقود عالميا، ما أدى إلى زيادة الطلب على صادرات الوقود الأمريكية، وعلى رأسها وقود الطائرات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط إنتاج وقود الطائرات من مصافي التكرير وموردي الوقود في الولايات المتحدة بلغ 2.14 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 2.18 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، وهو من أعلى المستويات المسجلة لهذا الوقت من العام، بما يعكس قوة الطلب على الوقود.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم، في أول نسخة تقام عبر ثلاث دول، الأمر الذي أسهم في زيادة ملحوظة في حركة السفر الجوي داخل أمريكا الشمالية وعبر حدودها.

وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن إقامة البطولة في ثلاث دول، بدلاً من دولة واحدة، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الرحلات الجوية، إذ إن المشجعين الذين يرافقون منتخباتهم بين المدن والملاعب سيولدون طلبا إضافيا على الرحلات الداخلية والعابرة للحدود، وهو ما انعكس بوضوح على استهلاك وقود الطائرات.

الطاقة الأمريكية وقود الطائرات الولايات المتحدة أعداد كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

التين الشوكي

فوائد التين الشوكي قبل التمرين.. مصدر أجنبي يكشف أبرزها

علاج كوري

من جلد الميتين.. اختراع علاج كوري لتجميل البشرة وتجديد الشباب

المناعة

فاكهة غير متوقعة غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد