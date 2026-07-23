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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر عن بدء تسجيل اختبارات القدرات للالتحاق بـ 12 كلية للبنين و11 للبنات بدءًا من غدا الجمعة وتنتهي يوم الجمعة 31 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026م، وتنتهي اختبارات يوم الخميس 13 أغسطس 2026م.

كليات تشترط اختبارات القدرات

1 - كلية التربية للبنين بالقاهرة: تخصص عام انتظــام- شعبة التعليم الأساسي- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الفنية(رسم) انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام.

2 - كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف:
شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

3 - كلية التربية للبنين بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

4 - كلية التربية للبنات بالقاهرة: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظــام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام.

5 - كلية التربية للبنات بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- شعبة رياض أطفال- تخصص عام انتظــام.

6 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بطنطا.

7 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بالقاهرة.

8 - كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة.

9 - كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة.

10 - كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة (شعبة رياض الأطفال).

11 - كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف: شعبة رياض الأطفال- شعبة التربية.

12 - اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.

13 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة.

اختبارات القدرات موعد اختبارات القدرات كليات جامعة الأزهر تسجيل اختبارات القدرات شروط اختبارات القدرات

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