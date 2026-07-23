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نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات
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حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً استعدادا لـ إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً استعدادا لـ إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لصدى البلد : لم نصدر أي تصريحات أو بيانات رسمية تؤكد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً استعدادا لـ إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، فالتصحيح ما زال مستمراً في الكنترولات ، محذرا من الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم .

أوائل الثانوية العامة 2026

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنتهاء كنترولات الثانوية العامة من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كنترولات الثانوية العامة 2026 سوف تبدأ إجراءات إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 قريباً ، بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، المقرر اعتمادها رسميًا قريباً خلال الأيام المقبلة .

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان أي تفاصيل بشأن أسماء أو مجاميع أو محافظات أوائل الثانوية العامة 2026 مؤكدة أن القائمة سيتم اعدادها بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد .

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2026 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2026 دمج

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
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