من جلد الميتين.. اختراع علاج كوري لتجميل البشرة وتجديد الشباب

كشف علماء من كوريا الجنوبية عن علاج جيد مثير للجدل لمكافحة الشيخوخة

ووفقا لنيويورك بوست يعتمد علاج البشرة بشكل مباشر على استخلاص أنسجة الجلد البشري من جثث المتوفين لاستخدامها في إعادة شباب البشرة، وهو ما فجر موجة عارمة من التساؤلات الأخلاقية والعلمية على مستوى عالمي.

العلاج الجديد، الذي أُطلق عليه اسم Elravie Re2O ويعنى اختصاراً عبارة العودة إلى العشرينيات، يُسوق له باعتباره الجيل القادم من منتجات علاج البشرة وعلى عكس التقنيات التقليدية التي تكتفي بتحفيز خلايا الجلد على إفراز الكولاجين ذاتياً مثل تقنية Rejuran الشهيرة، يذهب "Re2O" أبعد من ذلك بكثير حيث يزود البشرة بدعامة هيكلية جاهزة ومباشرة تعيد بناء الأنسجة المتهالكة من الداخل.

بين بشرة الأطفال والألم الفظيع

تباينت الآراء بشكل حاد بين من خضعوا للتجربة في عيادات التجميل الآسيوية فبينما أكدت خبيرة التجميل الكورية سارة يون أن النتائج تفوق بكثير العلاجات السابقة، ونصحت به لمن يعانون من جفاف وترقق الجلد مؤكدة أن الألم كان طفيفاً بفضل المخدر الموضعي.

كان لخبيرة المكياج المعروفة نامفو رأي آخر حيث وصف تجربة الحقن بأنها ذات ألم فظيع وتمنت لو خضعت خلاله لتخدير كامل، إلا أنها استدركت مؤكدة أن النتائج جاءت مذهلة إلى درجة تدفعها لتكرار التجربة، وقالت تعليقاً على ذلك بحلول اليوم الثالث، بدوت وكأنني طفل رضيع جديد وعلى الرغم من قسوة التجربة، سأكررها بنسبة 100%.

محاذير أخلاقية وأزمة أولويات

لكن هذا الاحتفاء التجميلي اصطدم بجدار من الانتقادات الأخلاقية الحادة، حيث وجّه منتقدون أصابع الاتهام لشركات التجميل لاستغلالها أنسجة بشرية لأغراض ترفيهية وكماليات بحتة، في وقت توجد فيه حاجة ماسة وملحة لهذه الأنسجة في العمليات الطبية الحرجة والإجراءات الترميمية المنقذة للحياة، مثل ترقيع حروق الجلد الخطيرة أو عمليات إعادة بناء الثدي لمرضى السرطان.

مخاوف علمية وغياب الاعتماد الرسمي

إلى جانب الجدل الأخلاقي، تبرز هواجس علمية جدية تتعلق بسلامة العلاج على المدى الطويل ومدى استدامة نتائجه، ووفي هذا السياق، حذرت جراحة التجميل والترميم الدكتورة، يونيس بارك رغم أن العلاج يبدو آمناً استناداً إلى الدراسات الكورية المتاحة، ينبغي لجميع المرضى استشارة مختص مؤهل مسبقاً، وفهم كافة المخاطر والفوائد المرتبطة بهذا الإجراء وحتى هذه اللحظة لم يحظَ عقار "Re2O" بأي موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ورغم ذلك بدأت بعض مراكز التجميل الانتقائية في مدينة نيويورك بتقديمه للراغبين ويُذكر أن العلاج متوفر حالياً في أسواق كوريا الجنوبية، وسنغافورة، واليابان، بينما تخطط الشركة المنتجة L&C Bio Co للحصول على التراخيص اللازمة واقتحام السوق الأميركية رسمياً بحلول عام 2027