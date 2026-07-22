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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلد: مبابي يقنع أوليس بالانتقال إلى ريال مدريد

مبابي وأوليس
مبابي وأوليس
حمزة شعيب

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تحركات قوية من جانب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لإقناع الفرنسي مايكل أوليس بالانضمام إلى صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير، أبلغ مبابي رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بأنه نجح في إقناع أوليس بخطوة الانتقال إلى النادي الإسباني، بعدما بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن مبابي استغل فترة كأس العالم للتواصل مع أوليس بشكل يومي، حيث تحدث معه عن إمكانية تكوين ثنائي هجومي مميز داخل ريال مدريد، مؤكدًا له أن الفريق في حاجة إلى إمكانياته الفنية.

وأضافت الصحيفة أن مبابي تحدث مع أوليس بشكل إيجابي عن الحياة في العاصمة الإسبانية مدريد، مشيدًا بالأجواء المميزة، والمطاعم، والمناخ، في محاولة لتعزيز رغبته في خوض تجربة جديدة مع النادي الملكي.

وفي المقابل، لا يزال مستقبل مايكل أوليس مرتبطًا بالمحادثات المنتظرة مع إدارة بايرن ميونيخ، حيث يرغب اللاعب في معرفة رؤية النادي البافاري وخططه المستقبلية للحفاظ على قدرته التنافسية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن أوليس يرى أن فرصه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قد تكون أكبر مع ريال مدريد مقارنة ببايرن ميونيخ، وهو ما يجعله يفكر بجدية في إمكانية الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن يعقد اللاعب اجتماعًا مع مسؤولي بايرن ميونيخ لحسم موقفه النهائي، سواء بتقديم طلب رسمي للرحيل عن النادي أو الاستمرار مع الفريق الألماني خلال الفترة المقبلة.

مبابي أوليس ريال مدريد بايرن ميونيخ

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