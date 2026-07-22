سيرجيو راموس ينشر صورة مع كأس العالم وعلم إسبانيا من داخل طائرته الخاصة

أشعل المدافع الإسباني سيرجيو راموس مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ظهر فيها وهو يسترخي داخل طائرته الخاصة.

وظهر راموس نائماً على سرير داخل الطائرة، و بجانبه علم إسبانيا، فيما وضع بجواره على الوسادة نسختين ذهبيتين لكأس العالم يحتضنهما وكأنهما "رفيقاه".

واختار راموس أن يرفق الصورة بأغنية "La roja baila" التي جمعته مع Niña Pastori* و RedOne، في إشارة واضحة إلى فخره بمنتخب "الماتادور" وإنجازاته.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما هزم الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيويورك، الأحد الماضي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حرصت سلطات المدينة على إهداء كل لاعب كمية من الطماطم تعادل وزنه، في تقليد محلي تشتهر به المنطقة، إذ حصل جافي على 68.5 كيلوجرامًا من الطماطم، بينما نال فابيان رويز 84.5 كيلوجرامًا.

تكريم لاعبي إسبانيا

ولم يتوقف التكريم عند هذا الحد، إذ أعلنت بلدية لوس بالاثيوس إي فيافرانكا إطلاق اسمي جافي وفابيان رويز على ملاعب كرة القدم في المدينة، إلى جانب الشروع في إنشاء نصب تذكاري تكريمًا للثنائي، بمشاركة النجم الإسباني المخضرم خيسوس نافاس، الذي حضر مراسم الاحتفال