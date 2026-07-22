تكريم غير مألوف للاعبي منتخب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم

حظي ثنائي المنتخب الإسباني، جافي وفابيان رويز، باستقبال استثنائي في مسقط رأسيهما بمدينة لوس بالاثيوس إي فيافرانكا، بعد مساهمتهما في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، لكن التكريم حمل طابعًا غير مألوف.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما هزم الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيويورك، الأحد الماضي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حرصت سلطات المدينة على إهداء كل لاعب كمية من الطماطم تعادل وزنه، في تقليد محلي تشتهر به المنطقة، إذ حصل جافي على 68.5 كيلوجرامًا من الطماطم، بينما نال فابيان رويز 84.5 كيلوجرامًا.

تكريم لاعبي إسبانيا

ولم يتوقف التكريم عند هذا الحد، إذ أعلنت بلدية لوس بالاثيوس إي فيافرانكا إطلاق اسمي جافي وفابيان رويز على ملاعب كرة القدم في المدينة، إلى جانب الشروع في إنشاء نصب تذكاري تكريمًا للثنائي، بمشاركة النجم الإسباني المخضرم خيسوس نافاس، الذي حضر مراسم الاحتفال