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قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة

هاني عبد السميع
هاني عبد السميع
محمد الشعراوي

تقدم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنها ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية، لما أحدثته من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية أسهمت في بناء الدولة الحديثة.

وقال «عبد السميع» في بيان، اليوم الأربعاء، إن ثورة 23 يوليو تمثل رمزًا للإرادة الوطنية، وتجسد قدرة الشعب المصري على صناعة مستقبله، مشيرًا إلى أن المبادئ التي قامت عليها الثورة ما زالت تلهم الأجيال المتعاقبة، وتعزز قيم الانتماء والعمل الوطني من أجل رفعة الوطن.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل الدرع الحصين للوطن، والحارس الأمين على مقدراته، مؤكدًا أن دورها الوطني لم يقتصر على حماية الحدود وصون الأمن القومي، بل امتد إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي أسهمت في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تعزيز قدرات الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا

وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل البناء على ما حققته الدولة المصرية عبر تاريخها، من خلال تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف تعزيز قدرات الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا، وترسيخ دعائم الاستقرار، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل والإنتاج، والحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

وأوضح «عبد السميع» أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه الطويل قدرته على تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات، بفضل تماسكه ووحدته، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية كانت ولا تزال أحد أهم أسباب قوة الدولة المصرية واستقرارها.

وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، في حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على مقدرات الوطن، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد قدرتها على مواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

وشدد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستبقى مناسبة وطنية لاستحضار معاني التضحية والإخلاص والعمل من أجل الوطن، وترسيخ قيم البناء والتنمية، مؤكدًا أن استمرار مسيرة الإنجاز يتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية، ودعم خطط الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال المقبلة.

واختتم هاني عبد السميع بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وأن يحفظ القوات المسلحة المصرية، درع الوطن وسيفه، لتظل دائمًا حصنًا منيعًا يحمي الوطن ويصون مقدراته.

هاني عبد السميع مستقبل وطن محافظة البحر الأحمر ثورة 23 يوليو

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