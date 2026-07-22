برلمانية: جامعة كيان تمثل إضافة نوعية في مسار تطوير منظومة التعليم العالي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو إنشاء مؤسسات جامعية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات المستقبل، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ورؤية الجمهورية الجديدة.

وأضافت الأتربي في تصريح اليوم أن ما تتمتع به جامعة كيان من خلفية مؤسسية قائمة على الانضباط والتخطيط والكفاءة يمنحها فرصة لتقديم نموذج جامعي متطور، يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

تعزيز التعاون بين جامعة كيان والجامعات المصرية

كما دعت إلى تعزيز التعاون بين جامعة كيان والجامعات المصرية ومراكز البحوث، بما يحقق التكامل في الإمكانات والخبرات، إلى جانب التوسع في عقد شراكات أكاديمية وبحثية مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والارتقاء بجودة البرامج التعليمية والبحثية.

واختتمت الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، معربة عن تطلعها إلى أن تصبح جامعة كيان نموذجًا وطنيًا للجامعات الحديثة، وقاطرة لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي