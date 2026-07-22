أيمن عبدالغني: تطبيق نظام البكالوريا للصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل

صرَّح الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن تطبيق نظام البكالوريا بالمعاهد الأزهرية سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027 على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي فقط.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن القرار لا ينطبق على الطلاب المقيدين حاليًا بالصف الثاني الثانوي، الذين سيستكملون دراستهم وفق النظام المطبق عليهم.

تطبيق نظام البكالوريا للصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل

وأوضح فضيلته أن قطاع المعاهد الأزهرية يضع حاليًا الضوابط والإجراءات التنفيذية المنظمة لتطبيق النظام بما يتوافق مع طبيعة التعليم الأزهري وخصوصيته.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني سيتم الإعلان عنها قريبًا، مع الحفاظ على المواد الشرعية والعربية باعتبارها ركيزة أساسية في المنهج الأزهري، دون المساس بها بأي شكل من الأشكال.