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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسمياً.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر

كاسيميرو
كاسيميرو
حمزة شعيب

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاسيميرو في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع مانشستر يونايتد بانتهاء الموسم الماضي، ليواصل النادي تدعيم صفوفه بأحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.

وأوضح إنتر ميامي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن كاسيميرو وقع عقدًا يمتد حتى نهاية موسم الدوري الأمريكي 2027، مع وجود خيار لتمديد التعاقد حتى يونيو 2029، مشيرًا إلى أن انضمام اللاعب سيكون بعد استكمال إجراءات استخراج تأشيرة العمل.

ويُعد كاسيميرو أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في مركزه، بعدما سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وهو ما يعزز طموحات إنتر ميامي في المنافسة على جميع البطولات خلال السنوات المقبلة.

وأعرب الدولي البرازيلي عن سعادته بالانتقال إلى النادي الأمريكي، مؤكدًا أن المشروع الرياضي الذي عرضه عليه إنتر ميامي كان من أبرز أسباب موافقته على خوض التجربة الجديدة، مشيرًا إلى أن هدفه الدائم هو تحقيق الانتصارات والاستمرار في التطور.

وأضاف كاسيميرو أنه يشعر بامتنان كبير للثقة التي منحها له مسؤولو النادي، مؤكدًا عزمه على رد هذه الثقة من خلال الالتزام الكامل سواء في المباريات أو التدريبات، وبذل أقصى ما لديه لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

من جهته، أكد خورخي ماس، الشريك المالك لنادي إنتر ميامي، أن التعاقد مع كاسيميرو يعكس رؤية النادي وطموحه في مواصلة النمو ورفع مستوى الفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لبناء نادٍ قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأضاف أن كاسيميرو يجسد القيم التي يسعى النادي لترسيخها، وعلى رأسها القيادة، وعقلية الانتصارات، والخبرة الكبيرة في أعلى مستويات كرة القدم، معتبرًا أن اختياره الانضمام إلى إنتر ميامي يؤكد إيمانه بمشروع النادي المستقبلي.

بدوره، رحب ديفيد بيكهام، الشريك المالك للنادي، بانضمام النجم البرازيلي، مشيرًا إلى أنه لطالما أعجب بمسيرته وإنجازاته مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، معربًا عن سعادته باختيار كاسيميرو مدينة ميامي لتكون محطته الجديدة في مسيرته الكروية.

إنتر ميامي الأمريكي كاسيميرو مانشستر يونايتد

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