العاصمة الجديدة تستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود والسيدة الأولى

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، والسيدة الأولى، والوفد الرسمي المرافق، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.



وكان في استقبال الرئيس المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، يرافقه عدد من قيادات الشركة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة التنمية والاستثمار.



واستهل الرئيس زيارته بمدينة الفنون والثقافة، حيث عقد لقاءً ترحيبيًا استعرض خلاله المهندس خالد عباس مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، متناولًا رؤية الدولة لإنشاء المدينة، ومراحل تنفيذها، وأبرز الإنجازات التي تحققت بها، إلى جانب منظومة المدن الذكية والبنية التحتية المتطورة التي أُنشئت وفق أحدث المعايير العالمية.

كما شاهد الرئيس والوفد المرافق عددًا من الأفلام الوثائقية التي تناولت فلسفة المشروع وأهدافه التنموية.



وشملت الجولة تفقد مدينة الفنون والثقافة، حيث زار الرئيس المسرح الكبير للأوبرا، ومسرح الموسيقى، ومسرح الدراما، واطلع على الإمكانات الفنية والثقافية التي تضمها المدينة ودورها في دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر. كما زار متحف عواصم مصر، واستمع إلى شرح حول مقتنياته التي توثق تاريخ العواصم المصرية عبر مختلف العصور، وما يضمه من قطع أثرية ونماذج تجسد مسيرة الحضارة المصرية.



وخلال الجولة، أشاد رئيس جمهورية الجبل الأسود بمستوى التخطيط وجودة التنفيذ، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متطورًا للتنمية العمرانية المستدامة، وتجسد رؤية استراتيجية طموحة لمستقبل مصر.



كما زار الرئيس والسيدة الأولى مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث تفقدا مسجد مصر ودار القرآن الكريم، قبل أن يختتما الجولة بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، في مشهد يعكس قيم المواطنة والتعايش والتسامح الديني التي تتميز بها الدولة المصرية، ويؤكد حرصها على ترسيخ ثقافة التنوع واحترام مختلف الأديان.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عن بالغ إعجابه بما حققته مصر من إنجازات عمرانية وتنموية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل تجربة رائدة عالميًا في مجال التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.