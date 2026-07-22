قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40
روسيا تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين واستهداف موانئ الإمداد العسكري على البحر الأسود
الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العاصمة الجديدة تستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود والسيدة الأولى

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، والسيدة الأولى، والوفد الرسمي المرافق، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.


وكان في استقبال الرئيس المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، يرافقه عدد من قيادات الشركة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة التنمية والاستثمار.


واستهل الرئيس زيارته بمدينة الفنون والثقافة، حيث عقد لقاءً ترحيبيًا استعرض خلاله المهندس خالد عباس مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، متناولًا رؤية الدولة لإنشاء المدينة، ومراحل تنفيذها، وأبرز الإنجازات التي تحققت بها، إلى جانب منظومة المدن الذكية والبنية التحتية المتطورة التي أُنشئت وفق أحدث المعايير العالمية.

 كما شاهد الرئيس والوفد المرافق عددًا من الأفلام الوثائقية التي تناولت فلسفة المشروع وأهدافه التنموية.


وشملت الجولة تفقد مدينة الفنون والثقافة، حيث زار الرئيس المسرح الكبير للأوبرا، ومسرح الموسيقى، ومسرح الدراما، واطلع على الإمكانات الفنية والثقافية التي تضمها المدينة ودورها في دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر. كما زار متحف عواصم مصر، واستمع إلى شرح حول مقتنياته التي توثق تاريخ العواصم المصرية عبر مختلف العصور، وما يضمه من قطع أثرية ونماذج تجسد مسيرة الحضارة المصرية.


وخلال الجولة، أشاد رئيس جمهورية الجبل الأسود بمستوى التخطيط وجودة التنفيذ، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متطورًا للتنمية العمرانية المستدامة، وتجسد رؤية استراتيجية طموحة لمستقبل مصر.


كما زار الرئيس والسيدة الأولى مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث تفقدا مسجد مصر ودار القرآن الكريم، قبل أن يختتما الجولة بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، في مشهد يعكس قيم المواطنة والتعايش والتسامح الديني التي تتميز بها الدولة المصرية، ويؤكد حرصها على ترسيخ ثقافة التنوع واحترام مختلف الأديان.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عن بالغ إعجابه بما حققته مصر من إنجازات عمرانية وتنموية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل تجربة رائدة عالميًا في مجال التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جمهورية الجبل الأسود العلاقات الثنائية التنمية الاستثمار المسرح الكبير للأوبرا مسرح الموسيقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

ترشيحاتنا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية

الشيخ علي فخر

الطريقة الشرعية لحسم الخلاف بين العامل وصاحب العمل.. أمين الفتوى يوضح

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

"الأعلى للشئون الإسلامية" يعقد الورشة السابعة لتعزيز التواصل الدولي ونشر الفكر الوسطي

بالصور

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد