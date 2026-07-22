السعودية وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العدلي والقانوني المشترك

بحث وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه، مع وزير العدل التركي أكين غورليك خلال زيارة رسمية إلى تركيا، سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وتفعيل مجالات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب وتطوير مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء - عددًا من مجالات التعاون، شملت التحول الرقمي، والتدريب العدلي، وتبادل المعرفة والزيارات المهنية بين المختصين، إلى جانب تطوير الخدمات والإجراءات العدلية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.