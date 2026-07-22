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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
رنا عصمت

شاركت ياسمين حافظ زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، صورا من أخر ظهور لها يجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

تفاصيل إطلالة زوجة إمام عاشور..

 

وظهرت زوجة إمام عاشور بمايوه من تصميم هادية غالب .

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of one or more people, people smiling, ocean and beach
May be an image of one or more people, beach and ocean
May be an image of baby, ocean and beach
May be an image of one or more people and beach
May be an image of baby, ocean, water and beach
May be an image of baby, beach and ocean


 

ياسمين حافظ زوجة لاعب النادي الأهلي تفاصيل إطلالة زوجة إمام عاشور زوجة إمام عاشور بمايوه من تصميم هادية غالب

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