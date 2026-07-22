الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غداً /الخميس/، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة رطباً على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح غربية إلى شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس وخليج العقبة، أوضحت الهيئة أن حالتهما ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الجديدة 40 27

6 اكتوبر 41 26

بنها 39 26

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 39 26

بلطيم 38 25

المنصورة 39 26

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 38 25

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 42 25

السويس 42 26

العريش 36 24

رفح 35 25

رأس سدر 40 28

نخل 41 24

كاترين 35 20

الطور 37 27

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 32

الغردقة 40 30

الاسكندرية 34 24

العلمين 33 23

مطروح 33 24

السلوم 36 25

سيوة 44 24

رأس غارب 38 28

سفاجا 39 30

مرسى علم 39 31

شلاتين 38 30

حلايب 35 29

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 37 30

أبرق 41 28

جبل علبة 41 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 41 25

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادى الجديد 41 29

أبوسمبل 41 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 47 34

الرياض 44 33

المنامة 43 35

أبوظبى 42 31

الدوحة 46 36

الكويت 49 34

دمشق 40 22

بيروت 31 26

عمان 34 23

القدس 32 22

غزة 32 26

بغداد 46 33

مسقط 37 31

صنعاء 28 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 37 28

تونس 41 25

الجزائر 34 26

الرباط 28 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 14

إسطنبول 34 21

إسلام آباد 29 23

نيودلهى 32 27

جاكرتا 33 24

بكين 29 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 38 26

أثينا 32 22

روما 36 22

باريس 28 15

مدريد 40 23

برلين 22 13

لندن 27 17

مونتريال 25 16

موسكو 25 14

نيويورك 28 19

واشنطن 31 20

نواكشوط 33 26

أديس أبابا 22 13