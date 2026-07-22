قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40
روسيا تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين واستهداف موانئ الإمداد العسكري على البحر الأسود
الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غداً /الخميس/، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة رطباً على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح غربية إلى شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس وخليج العقبة، أوضحت الهيئة أن حالتهما ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الجديدة 40 27

6 اكتوبر 41 26

بنها 39 26

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 39 26

بلطيم 38 25

المنصورة 39 26

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 38 25

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 42 25

السويس 42 26

العريش 36 24

رفح 35 25

رأس سدر 40 28

نخل 41 24

كاترين 35 20

الطور 37 27

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 32

الغردقة 40 30

الاسكندرية 34 24

العلمين 33 23

مطروح 33 24

السلوم 36 25

سيوة 44 24

رأس غارب 38 28

سفاجا 39 30

مرسى علم 39 31

شلاتين 38 30

حلايب 35 29

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 37 30

أبرق 41 28

جبل علبة 41 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 41 25

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادى الجديد 41 29

أبوسمبل 41 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 47 34

الرياض 44 33

المنامة 43 35

أبوظبى 42 31

الدوحة 46 36

الكويت 49 34

دمشق 40 22

بيروت 31 26

عمان 34 23

القدس 32 22

غزة 32 26

بغداد 46 33

مسقط 37 31

صنعاء 28 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 37 28

تونس 41 25

الجزائر 34 26

الرباط 28 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 14

إسطنبول 34 21

إسلام آباد 29 23

نيودلهى 32 27

جاكرتا 33 24

بكين 29 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 38 26

أثينا 32 22

روما 36 22

باريس 28 15

مدريد 40 23

برلين 22 13

لندن 27 17

مونتريال 25 16

موسكو 25 14

نيويورك 28 19

واشنطن 31 20

نواكشوط 33 26

أديس أبابا 22 13

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الطقس لحرارة رطباً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد العطيفي

رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بقرار محافظ السويس تعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة الحرارة

النائبة نجوى الألفي

النائبة نجوى الألفي: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مبادئ العدالة والاستقلال

مجلس الشيوخ

أحمد الجهمي: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

بالصور

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد