شردي: انقسام حاد داخل الكونجرس الأمريكي.. انتقادات لزيادة الإنفاق العسكري.. وتساؤلات حول جدوى ضرب إيران

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي عن تصاعد حدة الخلافات داخل الكونجرس الأمريكي بشأن توجهات الإدارة الأمريكية في الملفين العسكري والدفاعي، مؤكدًا أن عدداً من أعضاء الحزب الديمقراطي أبدوا اعتراضات واضحة على استمرار زيادة الإنفاق العسكري وتوسيع العمليات المرتبطة بإيران.

اعتماد زيادة ضخمة في موازنة الدفاع

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن جلسات الاستماع الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي شهدت مناقشات ساخنة؛ بعدما طلب اعتماد زيادة ضخمة في موازنة الدفاع تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، وهو ما قوبل بانتقادات من نواب رأوا أن هذه الأموال يجب أن تُوجه لتحسين الأوضاع الداخلية.

وأوضح أن عدداً من أعضاء الكونجرس طالبوا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، معتبرين أن قطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان أولى بالدعم من تخصيص مزيد من المليارات للمؤسسة العسكرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.

القدرات العسكرية الإيرانية

وأضاف شردي أن الجلسات شهدت كذلك تساؤلات مباشرة بشأن نتائج الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران؛ في ظل استمرار استهداف المصالح والقواعد الأمريكية بالمنطقة، حيث شكك عدد من النواب في مدى نجاح تلك العمليات في تحقيق أهدافها المعلنة أو الحد من القدرات العسكرية الإيرانية.

مستقبل السياسة الدفاعية

وأشار إلى أن هذه المناقشات تعكس اتساع دائرة الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن مستقبل السياسة الدفاعية، وحجم الإنفاق العسكري، ومدى فاعلية الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملفات الإقليمية.