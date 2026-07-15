رئيس الوزراء العراقي أمام الكونجرس: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائه في مبنى الكونغرس الأمريكي مع رئيس لجنة الشئون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سبل تطوير العلاقات العراقية الأمريكية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن اللقاء تناول صياغة تصورات مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنعاش القطاعات الجاذبة للاستثمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الحكومة تنتهج سياسة خارجية متوازنة، وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وإصلاح وتطوير القطاعين المالي والمصرفي، بما يمهد لزيادة نشاط الشركات الأمريكية في العراق.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس دعمهم لتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق، وتوسيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية والتمويلية بين البلدين، مشددين على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في دعم الاستقرار الإقليمي.