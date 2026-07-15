محمود طاهر: لم أتخذ قرارا ضد الأهلي.. والحديث عن اختراق النادي غير منطقي

نفى محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن ما تردد عن "اختراق" المنظومة الإعلامية بالنادي خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن اختياراته كانت تقوم على الاحترافية والكفاءة فقط، بعيدًا عن الانتماءات الكروية.

وقال طاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وجود شخص أو اثنين من المنتمين للزمالك ضمن فريق إعداد البرامج أو اللجنة الإعلامية لا يعني أن الأهلي كان "مخترقًا" أو أن قراراته أصبحت في صالح الزمالك.

وأضاف: "هل مجرد دخول زملكاوي للعمل داخل الأهلي سيجعلنا نتخذ قرارات ضد النادي من أجل الزمالك؟ هذا كلام غير منطقي، والهدف منه التشويه وليس الحقيقة".

وأوضح رئيس الأهلي السابق أنه استعان بعدد من كبار الصحفيين ورؤساء الأقسام الرياضية لتطوير المنظومة الإعلامية بالنادي، مؤكدًا أن انتماء بعضهم للزمالك لا ينتقص من كفاءتهم المهنية.

وأشار إلى أن معيار الاختيار كان الاحترافية فقط، قائلًا: "إذا كان الشخص متميزًا في عمله فسيساعدني على النجاح، ولم يكن انتماؤه الكروي معيارًا بالنسبة لي".

كما نفى طاهر صحة ما تردد بشأن تولي أسامة خليل إدارة المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي خلال فترة رئاسته".