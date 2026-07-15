أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بسماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، حسبما أفادت “ قناة ” القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية إنه تم تدمير 3 مسيرات حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بتفعيل منظومات الدفاعات الجوية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في إطار إجراءات احترازية بالتزامن مع تطورات أمنية تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية والإقليمية، حيث شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية حوادث استهداف بطائرات مسيرة وصواريخ، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ تدابير احترازية لحماية المنشآت الحيوية والمناطق الحساسة.